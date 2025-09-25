Дикий парк "Заросли" включили в список объектов с признаками памятника

Комитет по охране и контролю за памятниками (КГИОП) включил дикий парк "Заросли" в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Соответствующий документ был размещён на сайте ведомства 25 сентября.

В перечень парк внесли вместе с руинами бывшего Винного городка на острове Декабристов. Его территорию охарактеризовали как "пример среды, уникальной для исторического района Санкт-Петербурга". Включения "Зарослей" в список добивались активисты. Таким образом они хотят спасти зелёную зону от вырубки.

Напомним, днём ранее стало известно, что деревья в парке хотят вырубить до конца 2025 года ради работ по продлению набережной Макарова. Строительством занимается компания "Возрождение". В пресс-службе "Возрождения" подчеркнули, что после завершения работ вдоль реки высадят 110 лип и 75 кустов можжевельника.

Возведение автодороги на территории парка было согласовано КГИОП в 2023 году. Тогда же в рамках обсуждений проекта Генплана Петербурга свыше 200 человек обратились с требованием исключить из него строительство магистральной улицы. В середине марта 2025 года активисты также записали видеообращение к губернатору Петербурга Алексанру Беглову и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом не застраивать "Заросли".

Анастасия Луценко / Фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"