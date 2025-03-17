Беглова и Мишустина попросили сохранить дикий парк "Заросли"

Инициативная группа жителей Петербурга записала видеообращение к губернатору города Александру Беглову и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом не застраивать участок на берегу Малой Невы. Облагороженный зеленый участок активисты прозвали "Зарослями". На этом месте планируется возвести продолжение набережной Макарова.

"Просим сохранить парк "Заросли", последнее место отдыха для жителей Василеостровского района, острова Декабристов. Парк "Заросли" - это уникальное природное пространство Санкт-Петербурга, в самом центре города. Здесь растет восемь тысяч деревьев, живут звери и птицы, а люди гуляют, отдыхают и дышат свежим воздухом. Мы не понимаем, почему на месте этого народного парка хотят построить четырехполосное шоссе. Это шум, выхлопы и пыль. Это больше пробок", - говорят активисты. Видеозапись обращения опубликовало издание MR7 16 марта.

На выходных прошло собрание защитников "народного парка". Активисты собирали мусор и занимались эко-просвещением. Местные жители давно выступают за сохранение зеленой зоны, однако власти не идут им навстречу. В частности, при обсуждении проекта Генерального плана в 2023 году более 200 человек отправили обращения с требованием исключить этот участок из застройки.

Контракт на проведение работ по продлению набережной опубликовал комитет по государственному заказу Петербурга в начале марта. На эти цели готовы потратить почти 10 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"