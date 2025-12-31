Мусорный завод "Островский" разрешили ввести в эксплуатацию

Комплекс по переработке отходов "Островский" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили 31 декабря в администрации губернатора Петербурга. Завод рассчитывают запустить в работу в первом квартале 2026 года.

"В 2024 году мы модернизировали действующий комплекс на Волхонке. Уже в первом квартале 2026 года запустим в эксплуатацию КПО "Островский"", — заявил губернатор Александр Беглов.

Глава города также отметил, что проект завода предусматривает меры против образования и попадания в атмосферу неприятных запахов и газов. Зона приемки отходов, линии сортировки, участок компостирования и прочее находятся в закрытых корпусах, а толщина защитного слоя карты неперерабатываемых остатков составляет два метра.

Мощность предприятия по обработке составит 600 тысяч тонн в год, по утилизации — 360 тысяч тонн ежегодно.

Само предприятие располагается в Выборгском районе Ленинградской области. Его строительство велось при поддержке правительства России, Смольного и ППК "Российский экологический оператор".

