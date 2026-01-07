В Петербурге увеличилось число станций мониторинга качества воздуха

Смольный завершил модернизацию системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Все имеющиеся устаревшие станции заменили на оборудование отечественного производства, а их общее количество увеличилось с 25 до 30, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Эти станции могут круглосуточного отслеживать качество воздуха по 23 параметрам. Также техника может выявлять концентрацию загрязняющих веществ.

"Модернизация системы контроля воздуха – важный шаг в обеспечении экологической безопасности города и его жителей. Передовые отечественные технологии позволяют в реальном времени оценивать состояние множества показателей. Забота об окружающей среде – фундаментальное условие здоровья петербуржцев, качества их жизни и устойчивого развития города в целом", – цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

В 2025 году с помощью станций мониторинга воздуха провели 3,5 млн измерений, а в 2024 году – 2,2 млн измерений. Также чиновники следят за состоянием воздуха с помощью передвижных лабораторий для оперативных наблюдений. Мобильная экологическая дежурная служба проводит выезды непосредственно на объекты проверки.

Ранее депутаты Законодательного собрания подготовили проект поправок в федеральное законодательство, связанное с регулированием качества воздуха, в частности запахов. Они предлагают прописать в законе, что летучие вещества, создающие запахи, относятся к загрязняющим факторам.

