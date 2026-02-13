"Зеленые" просят проверить частную конюшню в Петербурге

Глава петербургского отделения партии "Зеленых" Кристина Черемных направила обращение начальнику управления ветеринарии Петербурга Юрию Андрееву и другим профильным ведомствам с просьбой проверить деятельность частной конюшни в Московском районе. Текст обращения Черемных опубликовала в своих соцсетях 13 февраля.

Черемных сообщила, что петербуржцы обеспокоены состоянием животных и соблюдением санитарных норм на территории объекта. По их сведениям, конюшня функционирует без лицензии и может не соответствовать требованиям законодательства. В обращении партии "Зеленых" говорится о нецелевом использовании земель и самовольном занятии территории владельцами конюшни. Кроме того, "Зеленые" отмечают отсутствие контроля за содержанием животных.

Обращения направлены в комитет имущественных отношений, комитет по контролю имуществом и управление ветеринарии Петербурга. "Зеленые" рассчитывают, что в ближайшее время ведомства дадут правовую оценку ситуации.

В июне 2025 года депутаты Заксобрания Петербурга также обсуждали целесообразность содержания лошадей в черте города. Тогда рабочая группа по вопросу использования гужевого транспорта провела заседание о гуманности использования лошадей. Ранее депутат Павел Крупник неоднократно высказывался о необходимости введения запрета на такой вид транспорта в Петербурге. Он уверен, что недобросовестные предприниматели не стремятся оказывать животным должный уход и используют их "в хвост и в гриву". Спикер ЗакСа Александр Бельский поддержал предложение Крупника, отметив, что бизнес необходимо систематизировать и лицензировать.

Екатерина Гусева