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Продлением набережной Макарова через дикий парк "Заросли" займется "Возрождение"

фото ЗакС политика Продлением набережной Макарова через дикий парк "Заросли" займется "Возрождение"

Победителем конкурса на контракт по строительству продолжения набережной Макарова стала компания АО "Производственное объединение "Возрождение", следует из данных с сайта госзакупок. На обновление информации обратило внимание издание "Фонтанка.ру".

Стоимость работ компания оценила в 9,8 млрд рублей. Срок исполнения контракта - до 30 января 2029 года. Подрядчику предстоит построить участок продолжения набережной с мостом через Смоленку от 2-й линии Васильевского острова до Северного острова. Дорога пройдет по территории, где сейчас находится дикий парк "Заросли", который активисты призывают сохранить и благоустроить. 

О планах начать строительство этого участка набережной стало известно еще в 2019 году. В 2023 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал проект работ. Тогда же во время обсуждения проекта Генерального плана города более 200 человек обратились с требованием исключить строительство магистральной улицы из плана. В середине марта 2025 года активисты записали видеообращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом не застраивать "Заросли". 

Во время прямой линии правительства Петербурга вице-губернатор Евгений Разумишкин пообещал, что после вырубки растительности из-за стройки будут проведены работы по компенсационному озеленению. 

фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"


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