Продлением набережной Макарова через дикий парк "Заросли" займется "Возрождение"

Победителем конкурса на контракт по строительству продолжения набережной Макарова стала компания АО "Производственное объединение "Возрождение", следует из данных с сайта госзакупок. На обновление информации обратило внимание издание "Фонтанка.ру".

Стоимость работ компания оценила в 9,8 млрд рублей. Срок исполнения контракта - до 30 января 2029 года. Подрядчику предстоит построить участок продолжения набережной с мостом через Смоленку от 2-й линии Васильевского острова до Северного острова. Дорога пройдет по территории, где сейчас находится дикий парк "Заросли", который активисты призывают сохранить и благоустроить.

О планах начать строительство этого участка набережной стало известно еще в 2019 году. В 2023 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал проект работ. Тогда же во время обсуждения проекта Генерального плана города более 200 человек обратились с требованием исключить строительство магистральной улицы из плана. В середине марта 2025 года активисты записали видеообращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом не застраивать "Заросли".

Во время прямой линии правительства Петербурга вице-губернатор Евгений Разумишкин пообещал, что после вырубки растительности из-за стройки будут проведены работы по компенсационному озеленению.

фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"