Разумишкин: Работы в парке "Заросли" предусматривают компенсационное озеленение

Строительство дороги на месте дикого парка "Заросли" в Василеостровском районе пройдет с компенсационным озеленением после вырубки существующей растительности, следует из слов вице-губернатора Евгения Разумишкина. Более подробной информации о планах чиновник не предоставил.

Заявление Разумишкина прозвучало в ответ на поступивший вопрос во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту месячника благоустройства. В частности, у вице-губернатора спросили о сроках, объемах и месте компенсационного озеленения.

— Там у нас объект, которым занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры и, безусловно, очень важный объект. В рамках этого тоже предусматривается компенсационное озеленение, — ответил вице-губернатор.

Чиновник добавил, что более развернутый ответ следовало бы подготовить совместно КРТИ и администрации Василеостровского района. Информацию он пообещал предоставить "в ближайшей перспективе".

Накануне стало известно о планах Смольного внести 145 новых объектов в существующий список ЗНОП. Проект постановления о внесении инициативы в Заксобрание получил одобрение членов городского правительства.

Парк "Заросли" занимает прибрежную территорию на восточной оконечности острова Декабристов. Активисты добиваются сохранения зеленой зоны на этом месте, в то же время городские власти рассчитывают проложить здесь продолжение набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. В середине марта защитники "Зарослей" обратились к губернатору Александру Беглову и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сохранить дикий парк. Вскоре после этого появилась информация о том, что расчистка территории от растительности может начаться уже 7 апреля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру