В Петербурге появится полторы сотни новых ЗНОП

Смольный намерен расширить перечень зеленых зон, которые будут защищены от застройки. В городской закон о ЗНОП собираются включить 145 новых объектов, сообщили в пресс-службе городской администрации 31 марта. Соответствующий проект постановления о внесении инициативы в городской парламент одобрили члены правительства.

"Мы поставили перед собой задачу – не менее 30% территории Петербурга должно быть отведено под зеленые насаждения. Сейчас в ведении Комитета по благоустройству почти 3700 объектов зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). По итогам инвентаризации увеличиваем их количество на 145 единиц. А общую площадь – более чем на 285 гектаров", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Также, отметили в Смольном, увеличится число территорий зеленых насаждений городского значения. Появится 87 новых территорий общей площадью 150 гектаров. Еще 52 участка площадью 90 гектаров будут иметь статус зеленых насаждений местного значения.

Ранее чиновники Смольного проигнорировали призыв активистов сохранить дикий парк "Заросли" на берегу в Василеостровском районе. Там построят продолжение набережной Макарова.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру