Дикий парк "Заросли" могут начать вырубать уже 7 апреля

О том, что "расчистка от растительности" в диком парке "Заросли" может начаться уже 7 апреля сообщил 21 марта сообщили MR7 со ссылкой на активистов, выступающих против застройки территории. Соответствующую информацию защитники парка получили от комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Ведомство выслало активистам объяснение по тендеру на проведение работ, в котором говорится, что самым ранним днем заключения контракта является 7 апреля. Таким образом, в этот день могут начаться подготовительные работы к строительству, которые включают в себя "расчистку полосы и площадок земельного отвода от растительности".

О планах проложить через территорию дикого парка дорогу, продлив набережную Макарова от 2-й линии Васильевского острова до Серного острова, стало известно в 2019 году. В 2021 году Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о подготовке документации по планировке территории, где располагается зеленая зона. Несмотря на то, что активисты предлагали свою концепцию о сохранении парка, Смольный решил использовать территорию для строительства дороги.

В 2023 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал возведение дороги. Тогда же во время обсуждения проекта Генерального плана города более 200 человек обратились с требованием исключить строительство магистральной улицы из плана. В середине марта 2025 года активисты записали видеообращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом не застраивать "Заросли".

В начале марта 2025 года комитет по госзаказу опубликовал извещение о конкурсе на строительство нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. На это город готов выделить почти 10 млрд рублей.

Анастасия Луценко, фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"