Приговор сопредседателю "Голоса"* Мельконьянцу остался без изменений

Мосгорсуд на заседании 15 декабря оставил без изменений приговор сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу по делу об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В мае Басманный районный суд Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы с девятилетним запретом заниматься общественной деятельностью.

"Вступил в силу приговор сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу", — сообщила судебная пресс-служба.

В суде Мельконьянц и его защитники настаивали на оправдании, передает РБК.

Приговор Басманного суда огласили 14 мая. Представительница гособвинения называла движение "Голос"* подразделением Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**, с которой ранее сотрудничал "Голос"*. Сам Мельконьянц заявлял в суде о непризнании вины.

*Минюст внес движение "Голос" в реестр иностранных агентов, Генеральная прокуратура признала "Голос" нежелательной организацией

**Генпрокуратура признала ENEMO нежелательной организацией в РФ

Андрей Казарлыга / Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы