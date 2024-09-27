Мельконьянц не признал вину по делу о работе на нежелательную НПО

Сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц на первом судебном заседании по своему делу не признал вину в организации деятельности нежелательной организации, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам Бирюкова, обвинение и следствие считают "Голос"* структурным подразделением нежелательной в РФ организации.

"Мне непонятно предъявленное обвинение, вину я не признаю свою. Я убежден, что дело должно быть прекращено из-за отсутствия события преступления", - цитирует РИА Новости Мельконьянца.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). В августе 2023 года он был арестован, и ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Следствие полагает, что он действовал в интересах недружественных иностранных государств.

*Минюст внес организацию "Голос" в единый реестр иноагентов. По мнению прокуратуры, движение может быть связано с одной из нежелательных организаций, деятельность которых запрещена в России.

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