Петербург попал в первую десятку регионов по доходам жителей

По итогам III квартала 2025 года Петербург занял седьмое место в рейтинге российских регионов по доходам населения, подготовленном РИА Новости. В тройку лидеров вошли регионы Крайнего Севера, Москва оказалась на четвертой позиции в списке.

Места в рейтинге распределялись в зависимости от того, сколько фиксированных наборов потребительских товаров и услуг могут в среднем позволить себе жители того или иного региона. При подсчетах использовались такие показатели, как среднедушевой доход и стоимость фиксированного набора с учетом местных цен. Исследователи отталкивались от данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за период с июля по сентябрь.

Среднедушевые доходы петербуржцев в III квартале составили 100,2 тысячи рублей в месяц, что на 5,9% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Указанная сумма соответствует стоимости 3,46 фиксированного набора товаров и услуг. В Москве этот показатель равняется 4,46, там среднедушевые доходы обозначены в размере 167,4 тысячи рублей. Ленинградская область с показателем 2,48 и среднедушевым доходом на уровне 62,7 тысячи оказалась на 30-м месте списка.

Первое место в списке досталось Ненецкому автономному округу, где при среднедушевых доходах на уровне 171,9 тысячи рублей жители могут позволить себе приобретение 5,85 фиксированного набора. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий АО с показателем 5,4, а на третьем месте — Чукотский АО с показателем 5,08. Регион отметился самыми высокими среднедушевыми доходами (207,2 тысячи рублей), однако уровень местных цен не позволил ему выйти на первое место.

Последняя позиция отошла Ингушетии, где средние доходы только в 1,2 раза превышают стоимость фиксированного набора. Повыше ее оказались Республика Тыва (1,54) и Карачаево-Черкесия (1,63).

Ранее стало известно, что Петербург оказался на 11-м месте в рейтинге регионов по доступности новых автомобилей. Согласно представленным данным, машину стоимостью 1,3 млн рублей здесь могут позволить себе 31,1% семей, способных выплатить первоначальный взнос в размере 20% от стоимости машины, а далее в течение трех лет тратить половину доходов на выплату кредита и ее текущее обслуживание. В случае с рейтингом регионов по срокам накопления первоначального взноса для ипотеки Северная столица оказалась 50-й по счету. Откладывать на первоначальный взнос для покупки квартиры площадью 60 квадратных метров здесь придется 3,72 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру