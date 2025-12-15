Участник СВО назначен заместителем главы комитета по строительству Ленобласти

Выпускник второго потока программы "Время героев" Валерий Енин с 15 декабря приступил к работе на должности первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Енин будет курировать строительство социальных объектов, реализацию адресных программ и контроль сроков и качества работ. Его куратором в рамках программы был глава региона.

"За это время [стажировок] показал требовательный, вдумчивый и абсолютно неформальный подход к работе. Глубоко погружался в проекты, задавал сложные вопросы и сразу ориентировался на результат. Уверен, его опыт, характер и отношение к делу усилят команду строительного блока и помогут нам жестче держать темп по социальным и инфраструктурным объектам", – написал Дрозденко.

Енину 44 года. Живет в Волосовском районе Ленобласти. Он заключил контракт с Минобороны в январе 2023 года. В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил ему "Золотую Звезду" Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В августе 2025 года губернатор Дрозденко вручил Енину знак почетного жителя Ленинградской области. В прошлом Енин служил в ОМОН.

Константин Леньков / Фото: Администрация Ленобласти