КГИОП присвоит мясокомбинату "Самсон" статус достопримечательного места

Мясокомбинат имени С. М. Кирова на Московском шоссе, 13, получит статус достопримечательного места, проект распоряжения об этом подготовил петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников. Документ опубликован 20 января на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Мясокомбинат им. С. М. Кирова", 1931-1935 гг.", — говорится в проекте распоряжения.

Сейчас мясокомбинат обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Документ предусматривает исключение ансамбля мясокомбината с оградой и теплоэлектроцентралью из соответствующего перечня.

К ценным элементам застройки комплекса отнесены конфигурация крыш зданий, их объемно-пространственное решение на 1930-е годы и тип конструктивной системы. Речь идет о трех производственных корпусах и ТЭЦ с котельной.

Статус достопримечательного места позволяет, среди прочего, проведение работ в границах памятника для обеспечения его сохранности, демонтаж аварийных конструкций, проведение капремонта и снос не отнесенных к предмету охраны объектов капитального строительства. Ранее подобный статус получил комплекс построек Фарфоровского поста. По планам, пять зданий там передвинут в сторону ради строительства ВСМ.

Комплекс зданий мясокомбината был построен в стиле конструктивизма по проекту архитектора Ноя Троцкого. Его современное состояние в КГИОП характеризовали как аварийное. Отметим, что часть градозащитников выступала против присвоения мясокомбинату статуса достопримечательного места, считая его недостаточным для защиты сооружений.

Андрей Казарлыга / Фото: КГИОП