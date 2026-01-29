ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
29 января 2026

Делегация ЮНЕСКО и ИКОМОС покидает Петербург

фото ЗакС политика Делегация ЮНЕСКО и ИКОМОС покидает Петербург

В четверг, 29 января, представители международных организаций ЮНЕСКО и ИКОМОС завершили свой визит в Петербург, сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Иностранные специалисты за эти дни ознакомились с крупным проектами, реализуемыми на территории города. 

Как отмечают в Смольном, делегации представили проекты "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3", колокольни Смольного собора, ШМСД в части Московского проспекта, Большой Смоленский мост, а также другие объекты. 

Вместе с тем, состоялся ряд встреч с представителями профильных организаций. Среди них Общественная палата Петербурга, региональное отделение ИКОМОС, ВООПИК, а также Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, городской Союз архитекторов и Союз реставраторов Петербурга.

"В ходе консультативной миссии эксперты не дают принимающей стороне предварительных рекомендаций и оценок. Рекомендации отображаются в итоговом отчете, который позже формируется ИКОМОС и ЮНЕСКО. Отчет направляется государству-участнику", – отмечают в КГИОП. 

Также 28 января состоялась расширенная встреча делегации с представителями строительного блока Петербурга: вице-губернаторами и главами комитетов. Сама делегация прибыла в Северную столицу 27 января.

Константин Леньков / Фото: Смольный


