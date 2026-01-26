Делегация ИКОМОС и ЮНЕСКО прибыла в Петербург

По приглашению России в Петербург прибыли представители консультативной миссии ИКОМОС и Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Смольном. Представители делегации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Вместе с ними были вице-губернаторы Петербурга Николай Линченко и Владимир Омельницкий. Также присутствовал глава КГИОП Алексей Михайлов.

Как отметили в городской администрации, петербургские чиновники информируют иностранных экспертов по вопросам сохранения объекта культурного наследия. Также обсуждаются планы строительства небоскребов в Лахте.

"Город выполняет все обязательства, связанные с данным статусом, и регулярно направляет в ЮНЕСКО через Минкультуры и МИД отчеты о состоянии сохранности объекта всемирного наследия и планируемых в городе крупномасштабных проектах", – говорится в сообщении Смольного.

По информации ЗАКС.Ру, 28 января пройдет встреча представителей ИКОМОС И ЮНЕСКО с городскими чиновниками разного уровня, в том числе с членами правительства Петербурга и главами профильных комитетов.

О возможной встрече петербургских чиновников с представителями ЮНЕСКО стало известно еще в апреле 2025 года. Тогда директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов пригласил специалистов, чтобы обсудить возможное влияние новых небоскребов Газпрома на панораму города.

Константин Леньков / Фото: Смольный