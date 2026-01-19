Глава КГИОП подписал отказ в охранном статусе для снесенного ВНИИБ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказался включать здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие распоряжения с подписью главы КГИОП Алексея Михайлова опубликованы на сайте Смольного 19 января. Здание снесли неделей ранее.

Формально на период рассмотрения заявки о включении здания в реестр выявленных объектов культурного наследия запрещены какие-либо работы. После начала сноса КГИОП был вынужден обратиться в правоохранительные органы, однако в Смольном признавали, что основания для наделения дома охранным статусом отсутствуют.

ВНИИБ начали сносить 8 января. На демонтаж здания 1950-х годов постройки у работников ушло около двух дней. Градозащитное сообщество добивалось охранного статуса для здания последние шесть лет. Застройщик намерен построить на этом месте многоэтажный жилой дом. Во время начала сноса местные жители вышли на стихийный митинг против демонтажа. Силовики задержали нескольких участников собрания, которых привлекли к административной ответственности, и назначили штрафы и аресты.

Константин Леньков / Фото: MR7