Кононенко обратится в ГАТИ и Госстройнадзор из-за сноса НИЦ на Хрустальной

Обстоятельства сноса научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице привлекли внимание главы петербургского отделения КПРФ, депутата Законодательного собрания Романа Кононенко. Политик подготовил обращения к начальнику ГАТИ Алексею Геращенко и главе Госстройнадзора Владимиру Болдыреву с просьбой дать оценку действиям лиц, проводящих демонтаж.

Поводом для обращения послужил инцидент с обрушением части стены здания на проезжую часть улицы Профессора Качалова, произошедший 2 апреля. Депутат заподозрил в произошедшем нарушение требований Градостроительного кодекса, которые предписывают принимать меры безопасности при демонтажных работах.

"Прошу в пределах вашей компетенции дать правовую оценку действиям лиц, проводящих снос здания НИЦ РВиА, <...> а также принять меры, направленные на недопущение повторения подобных ситуаций", — говорится в обоих обращениях.

Здание НИЦ было построено в 1954 году в стиле сталинского классицизма. В начале 2023 года его начали сносить, однако ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и работы в итоге были прекращены. В течение следующих трех лет градозащитники пытались уберечь здание от сноса, однако в конце марта суд разрешил продолжить работы. Демонтаж на объекте стартовал 1 апреля.

