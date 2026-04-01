Здание НИЦ на Хрустальной улице начали сносить

Утром 1 апреля начался снос здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) на Хрустальной улице, сообщили градозащитники в канале "SOS СПб СНОС". Они считают снос незаконным, поскольку здание обладает признаками объекта культурного наследия. Противники разрушения здания обратились в Следственный комитет, прокуратуру Петербурга, а также в комитет по госконтролю и охране памятников.

Как сообщают градозащитники, техника для сноса появилась на Хрустальной улице еще ночью. На место сноса прибыла полиция. Правоохранители никак не препятствовали разрушению здания, утверждают градозащитники.

Спустя несколько часов после начала сноса на Хрустальную улицу прибыл следователь Следственного комитета Невского следственного отдела. Также КГИОП подтвердил полицейским, что снос здания запрещен, но правоохранители не получили соответствующий документ.

"КГИОП устно подтверждает полиции, что направили предостережение о запрете на снос. Полиция этот документ пока не получила. Документ отправлен только что, сегодняшним числом. Заявление на выявление здания было подано еще 10 марта," - заявили градозащитники.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции разрешил снос НИЦ на Хрустальной улице 27 марта. Суд отказал градозащитникам в признании экспертизы об отсутствии культурной ценности незаконной.

Здание на Хрустальной улице, 1, построили в 1954 году. На его месте собственник планирует построить IT-кластер. Ситуацией с НИЦ интересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ведомству удалось предотвратить снос и опечатать технику.

Дарья Нехорошева / Фото: SOS СПб СНОС