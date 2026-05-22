КГИОП намерен добиться у собственника консервации Михайловской дачи

Сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратились в суд за исполнительным листом к собственнику усадьбы "Михайловская дача" для проведения работ в принудительном порядке, сообщили 22 мая в пресс-службе ведомства. Судебное заседание назначили на 17 июня. Чиновники обратились в суд после того, как в мае 2026 года истек срок мирового соглашения между Смольным и владельцем усадьбы о подготовке документации и проведении реставрационных работ. По информации представителей ведомства, по истечении срока первый этап работ так и не завершили. Ранее Следком также возбудил уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (243 УК РФ).

Иск подан в феврале 2026 года к филиалу Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Компания является собственником здания с 2015 года. В январе 2024 года агентство пообещало за 24 месяца разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию, а за 84 месяца — выполнить реставрацию усадьбы. За нарушение сроков предусматривался штраф 50 тысяч рублей ежемесячно до исполнения обязательств. В декабре 2025 года КГИОП подал иск в суд с требованием обязать АУИПИК в течение 18 месяцев выполнить консервацию здания, сославшись на признаки ухудшения состояния усадьбы "Михайловская дача".

Арендатором здания с осени 2023 года выступает компания "Дворцово‑парковый ансамбль Михайловские дачи". Организация заключила с АУИПИК договор льготной аренды по программе "Аренда за 1 рубль" на 49 лет. По условиям соглашения, компания обязалась отреставрировать объект в установленные сроки.

Усадьба "Михайловская дача" построена в период с 1858 по 1861 год в Петергофе и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. До Октябрьской революции 1917 года принадлежала потомкам князя Михаила Рoманова, сына императора Николая I. Во время Великой Отечественной войны здание было частично разрушено, позже его восстановили и разместили в нём пансионат "Красные зори". После 1990‑х годов дворец оказался заброшен. В 2025 году чиновники КГИОП обращались в полицию Петродворцового района с просьбой усилить контроль за подростками, проникающими в усадьбу и на крышу "Михайловской дачи".

