КГИОП намерен инициировать изъятие дачи Шауба у собственника

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников планирует изъять дачу Шауба в Лахте у собственника здания Павла Матвеева, сообщили градозащитники со ссылкой на ответ КГИОП. Процедуру собираются запустить после 29 августа 2026 года, когда истечет срок, отведенный судом на реставрацию объекта. Суд обязал Матвеева выполнить противоаварийные работы до апреля 2024 года и завершить реставрацию здания до августа 2026 года, однако эти требования остались невыполненными. Сейчас по заявлению ведомства возбуждено исполнительное производство.

"Положениями ст. 54 федерального закона № 73 предусмотрено изъятие у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, которое предусматривает не конфискацию объекта, а его выкуп по рыночной цене, то есть финансовую поддержку нарушителя и освобождение его от процедур, связанных с организацией и проведением работ по сохранению объекта культурного наследия", - говорится в ответе ведомства.

По иску КГИОП суд обязал владельца дачи Шауба провести реставрацию памятника еще в 2022 году. После проигрыша во второй инстанции в августе 2023 года собственнику предоставили трехлетний срок на ремонт объекта культурного наследия. В ведомстве отметили, что с 2014 года на Матвеева составили четыре административных протокола за нарушение требований законодательства об охране памятников (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ), а также за неисполнение законного предписания в установленный срок (ч. 18 ст. 19.5 КоАП РФ). Собственника оштрафовали в общей сложности на 135 тысяч рублей. КГИОП также дважды сообщал в полицию о возможном преступлении по статье об уничтожении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), однако не получил сведений о результатах.

Градозащитники считают, что возможное изъятие дома является недостаточной мерой по отношению к Матвееву, и намерены добиваться привлечения его к уголовной ответственности. По мнению активистов, собственник купил участок с домом для последующей продажи земли под строительство торгового комплекса в Лахте и решил уничтожить дачу Шауба как мешающую работам.

Дореволюционная дача Шауба построена из дерева в 1911–1913 годах по проекту петербургского архитектора Василия Шауба. Она находится на Лахтинском проспекте в Приморском районе города. Матвеев приобрел здание в собственность в 2014 году.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный