По иску КГИОП восстановили историческое здание на Выборгской набережной

Незаконно снесенное здание на Выборгской набережной, 61, восстановили по иску комитета по госконтролю и охране памятников, сообщили в пресс-службе ведомства 4 мая. Это первый случай восстановления исторической постройки в Петербурге по решению суда, отметили в КГИОП. Здание 1917 года постройки снесли осенью 2021 года.

"В ноябре 2021 года КГИОП установлено, что конструкции здания полностью демонтированы в отсутствие разрешительной документации комитета. <...> Комитет обратился в суд с требованием восстановить историческое здание", - заявили в пресс-службе ведомства.

По решению арбитражного суда Петербурга от 26 мая 2022 года собственника участка обязали восстановить здание. КГИОП согласовал проект реконструкции постройки.

Здание на Выборгской набережной, 61, могло служить флигелем при доходном доме. Летом 2022 года суд оштрафовал компанию "Нева Сити", осуществляющую снос здания, на 200 тысяч рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по госконтролю и охране памятников