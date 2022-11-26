КГИОП поручил петербургской компании воссоздать снесённый исторический дом на Выборгской набережной

Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал проект строительства нового здания на месте незаконно снесённого исторического дома на Выборгской набережной 61, корпус 4, сообщили активисты "Живого города".

Согласно проекту, предполагается "воссоздание (реконструкция) полностью утраченного 3-хэтажного исторического здания бытового корпуса (1917 года постройки) под объект делового управления".

Снесённое здание ранее могло служить флигелем при доходном доме. Оно находилось в границах исторического центра Петербурга, в связи с чем имело статус объекта культурного наследия.

Дом почти полностью разобрали прошлой осенью, сохранился лишь фрагмент стены. Владельцем объекта является компания "Нева Сити". Ранее её оштрафовали по иску КГИОП на 200 тысяч рублей из-за демонтажа здания.