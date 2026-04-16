Начался капремонт в заброшенной усадьбе Демидовых

В заброшенной усадьбе Демидовых в переулке Гривцова начался ремонт, сообщили 16 апреля в пресс-службе фонда капремонта Петербурга. Площадь фасадов, которые собираются обновить, составляет более 16 тысяч кв. м. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Рядом с объектом поставили строительные леса. По данным пресс-службы, подрядчики начали расчистку и отбивку фасадов. Также им нужно будет отремонтировать чугунную веранду и винтовые лестницы.

В фонде капремонта не уточнили, как будет использоваться усадьба после завершения работ. С 2001 года ей присвоен статус памятника федерального значения.

В 2022 году в усадьбе Демидовых произошел пожар. Тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать причины возгорания в историческом здании. В 2023 году председатель СК вновь обратил внимание на усадьбу после жалобы на качество содержания здания. Заявитель утверждал, что собственник не принимает мер для ремонта объекта культурного наследия.

Усадьбу Демидовых построили в 1750-х годах. Первыми владельцами здания были представители рода уральских горнозаводчиков. С 1830 года в усадьбе собирались члены Английского клуба - первого в Российской империи клуба джентльменов. Усадьбу перестроили во второй половине XIX века. Там открылось музыкальное училище. При советской власти в усадьбе располагалось конструкторское бюро "Айсберг", которое занималось проектированием атомных ледоколов.

