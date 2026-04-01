СК устанавливает детали сноса НИЦ на Хрустальной улице

Следственный комитет проводит проверку после начала сноса здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) на Хрустальной улице, сообщили в пресс-службе ведомства. Разрушение здания началось утром 1 апреля. В течение дня следователи получали обращения от граждан о незаконном сносе здания.

"На место незамедлительно выехали следователи следственного отдела по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, организована процессуальная проверка. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего," - заявили в ведомстве.

О начале разрушения здания рассказали градозащитники в канале "SOS СПб СНОС". Активисты обратились в Следственный комитет, прокуратуру и комитет по госконтролю и охране памятников.

В конце марта суд разрешил снос исторического здания на Хрустальной улице. Собственник планирует построить на месте НИЦ IT-кластер.

