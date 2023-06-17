Бастрыкина вновь обеспокоило состояние усадьбы Демидовых в переулке Гривцова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобой, поданной через его онлайн-приемную на качество содержания усадьбы Демидовых в Петербурге.

Заявитель утверждает, что собственник объекта XVIII века постройки, признанного памятником федерального значения, не предпринимает никаких мер для приведения его в порядок.

Ранее глава ведомства уже выражал обеспокоенность состоянием памятника в связи со случившимся в нем минувшей осенью пожаром.

Теперь, как сообщает информационный центр СК, Бастрыкин требует от петербургских коллег процессуальной проверки ситуации и доклада о ее результатах.

Ранее КГИОП обязал собственника памятника (ТСН "Демидовское") провести ремонт до 2026 года. Фасад должны были отреставрировать не позднее прошлого года.