Лев Лурье обратился к Путину из-за сноса Фарфоровского моста

Петербургский историк и краевед Лев Лурье записал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить сноса Фарфоровского моста (Цимбалинского путепровода). Градозащитники опубликовали аудиоверсию заявления Лурье 7 апреля в своих социальных сетях. В своем обращении Лурье просит Путина остановить "это варварство" и не сносить никому не мешающий мост. Цимбалинскому путепроводу угрожает демонтаж из-за планов строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали.

- Я взволнован событиями, которые происходят на трассе строящейся ВСМ. Здесь власти готовы снести Фарфоровский мост. <...> Надо предотвратить это возможное варварство и сохранить никому не мешающий Фарфоровский мост, - сказал Лурье.

В своем заявлении историк и краевед подчеркнул, что Невский район "беден на достопримечательности", а Фарфоровский мост, построенный в дореволюционное время в этом районе Петербурга, является "чудом тогдашней инженерной мысли" и значимым историческим местом, привлекающим внимание жителей Северной столицы.

Цимбалинский путепровод построили в 1910 году. Он находится над путями станции Фарфоровская. Власти Петербурга планируют разобрать мост из-за строительства ВСМ, против чего неоднократно выступали градозащитники. Так, петербургские активисты обращались к главе города Александру Беглову и просили предотвратить снос моста ряд предпринимателей, в частности, Малофеева и Стерлигова.

В то же время продолжается стройка нового Цимбалинского путепровода, который должен заменить дореволюционный мост. В марте 2026 года Беглов сообщил, что строящийся мост готов на 55%. Работы на объекте собираются завершить до конца 2027 года.

