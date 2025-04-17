В ОЖД объяснили строительством ВСМ необходимость сноса Фарфоровского моста

Фарфоровский мост (Цимбалинский путепровод) не удастся сохранить в связи с планами строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщили в Октябрьской железной дороге в ответ на запрос представителей градозащитного сообщества. Копия документа появилась 17 апреля в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

В ОЖД отметили, что в рамках строительства ВСМ на участке, где располагается мост, предусмотрено обустройство четырех дополнительных специализированных главных путей. Из-за этого "сохранить существующий Цимбалинский автодорожный путепровод не представляется возможным", говорится в письме.

Накануне в администрации губернатора сообщили о готовности нового Цимбалинского путепровода на 25 %. В настоящее время строители возводят временную объездную дорогу по улице Цимбалина для того, чтобы перевести на нее транспортный поток. Работы на объекте должны завершиться до конца 2027 года.

Запрос в ОЖД направляли в марте градозащитники Михаил Мильчик, Марина Штиглиц и Олег Мухин. Они просили железнодорожников сохранить конструкцию, существующую с 1910 года. В 2024 году активисты направляли обращения с просьбой сберечь путепровод губернаторам Петербурга и Ленобласти, а после — целому ряду бизнесменов, включая консервативных предпринимателей Константина Малофеева и Германа Стерлигова.

Андрей Казарлыга, фото: SOS СПб СНОС / Telegram