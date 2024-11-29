Градозащитники попросили Малофеева и Стерлигова спасти Фарфоровский мост

Петербургские градозащитники обратились к ряду предпринимателей с призывом о содействии в сохранении Фарфоровского моста, сообщил 29 ноября telegram-канал "SOS СПб СНОС". Из опубликованного поста следует, что текст был направлен от имени фонда сохранения культурно-исторического наследия "Голодай".

Адресатами обращения обозначены глава совета директоров группы "Царьград" Константин Малофеев, основатель Yota Сергей Адоньев, предприниматели Герман Стерлигов, Роман Абрамович, Сергей Галицкий, Владимир Потанин и Виктор Тырышкин.

В тексте обращения говорится о планах властей Петербурга демонтировать Фарфоровский мост ради строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Авторы выражают надежду, что предприниматели не останутся в стороне и помогут спасти исторический объект.

"Для этого нужен лишь благородный человек, кому под силу будет оказать организационную помощь в работах по сохранению моста, когда придет время его разборки", — написано в разосланном обращении.

В январе 2024 года градозащитники обращались с просьбами сохранить Фарфоровский мост к вице-губернатору Евгению Разумишкину. В том же месяце подобную просьбу адресовал РЖД депутат Заксобрания Андрей Рябоконь. В начале осени просьбы сохранить объект направлялись губернатору Петербурга Александру Беглову и главе Ленобласти Александру Дрозденко. Авторы обращения предлагали, в частности, перенести мост на новое место и использовать по прямому назначению или же в качестве экспоната.

Фото: ЗАКС.Ру