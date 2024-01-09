Градозащитники попросили вице-губернатора сохранить Фарфоровский мост

Петербургские градозащитники обратились к вице-губернатору Евгению Разумишкину в связи с судьбой дореволюционного Фарфоровского моста, связывающего Невский и Фрунзенский районы. Его снос предусмотрен утвержденным проектом реконструкции путепровода.

Активисты обратили внимание чиновника на то, что новый виадук запланирован южнее Фарфоровского моста, и попросили его найти способ для сохранения исторической переправы. Текст письма опубликован в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

"Если по какой-то причине Фарфоровский мост не может находиться на своем историческом месте, он может быть перенесен. Стать ценным экспонатом музея РЖД или украсить собой одно из развивающихся креативных пространств", - говорится в документе.

Авторы обращения напомнили Разумишкину, что мост считают достойным статуса памятника многие авторитетные эксперты. Более того, он старше некоторых других мостов, которые числятся в реестре объектов культурного наследия.

Реконструкция "Железнодорожных ворот" нужна Смольному, как неоднократно заявлялось ранее, для строительства высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram