Стоимость проекта ВСМ пока не утверждена, заявили в Минфине

Окончательная стоимость и параметры финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой пока не определены, передает 30 ноября ТАСС со ссылкой на Минфин. Вопрос об этом дорабатывается.

"Финансовая модель строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в процессе доработки. Окончательная стоимость и структура финансирования еще не утверждены", — заявили агентству в ведомстве.

Предложения по новой финансовой модели ВСМ поступили в Минфин в начале месяца. До этого гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил о планах построить семь тысяч километров путей для магистрали в 2030-2035 годах. При этом в октябре он же говорил о планах запустить ВСМ до 2030 года.

Во второй половине октября Смольный передал РЖД участки земли под строительство магистрали. В середине ноября жители Фарфоровского поста, обеспокоенные перспективами сноса их домов ради ВСМ, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о защите зданий.

Фото: ЗАКС.Ру