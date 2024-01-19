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Новости 13:24

Рябоконь попросил РЖД сохранить Фарфоровский мост

фото ЗакС политика Рябоконь попросил РЖД сохранить Фарфоровский мост

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь сообщил 19 января о том, что попросил Российские железные дороги сохранить Фарфоровский мост. Просьба вмешаться в ситуацию поступила к нему во время приема в общественной приемной "Единой России".

"По мнению экспертов, Фарфоровский мост — последний многоарочный дореволюционный путепровод, который уже более ста лет "встречает" поезда, прибывающие на Московский вокзал нашего города", — отметил Рябоконь в своем Telegram-канале.

При невозможности сохранить мост на нынешнем месте Рябоконь попросил РЖД рассмотреть вопрос его переноса. В качестве возможной площадки он назвал Музей железных дорог России.

Депутат назвал сооружение "уникальным в своем роде". По его мнению, особенности конструкции делают мост "живым учебным пособием по строительной механике".

Мост оказался под угрозой демонтажа в связи с планами реконструкции путепровода. Ранее градозащитники обращались с просьбами сохранить сооружение к вице-губернатору Евгению Разумишкину.

Фото: SOS СПб СНОС / Telegram


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