Священника Григория Михнова-Вайтенко госпитализировали из полиции с инсультом

Архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко доставили в больницу из отдела полиции, об этом 17 февраля сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") в своем Telegram-канале.

По словам депутата, у священника диагностирован инсульт, поэтому медики забрали его из 43-го отдела полиции Петроградского района.

Полицейские оформили протокол на священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко утром в субботу, 17 февраля. Епископу Апостольской православной церкви вменяют организацию несанкционированного митинга (ст.20.2.2 КоАП),

Михнову-Вайтенко не дали провести панихиду у Соловецкого камня по скончавшемуся накануне политику Алексею Навальному (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Фото: Наталия Сивохина / социальные сети