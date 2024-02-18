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Новости 10:15

Священника Григория Михнова-Вайтенко госпитализировали из полиции с инсультом

фото ЗакС политика Священника Григория Михнова-Вайтенко госпитализировали из полиции с инсультом

Архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко доставили в больницу из отдела полиции, об этом 17 февраля сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") в своем Telegram-канале.

По словам депутата, у священника диагностирован инсульт, поэтому медики забрали его из 43-го отдела полиции Петроградского района.

Полицейские оформили протокол на священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко утром в субботу, 17 февраля. Епископу Апостольской православной церкви вменяют организацию несанкционированного митинга (ст.20.2.2 КоАП), 

Михнову-Вайтенко не дали провести панихиду у Соловецкого камня по скончавшемуся накануне политику Алексею Навальному (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Фото: Наталия Сивохина / социальные сети


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