ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:48

Курьер ударил сотрудника ГИБДД при задержании на улице Дыбенко

фото ЗакС политика Курьер ударил сотрудника ГИБДД при задержании на улице Дыбенко

Петербургские правоохранительные органы с боем задержали курьера на электровелосипеде за нарушение ПДД, об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 13 февраля, на улице Дыбенко сотрудники ГИБДД заметили нарушение ПДД курьером одного из сервисов доставки на электровелосипеде. 

При задержании 42-летний курьер активно сопротивлялся и ударил одного из правоохранителей. По итогу полиция все-таки скрутила мужчину и отвезла в отдел.

Сейчас по факту применения насилия в отношении представителя власти материалы отправлены в следственные органы, а курьер-дебошир находится в изоляторе временного содержания.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама