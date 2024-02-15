Курьер ударил сотрудника ГИБДД при задержании на улице Дыбенко

Петербургские правоохранительные органы с боем задержали курьера на электровелосипеде за нарушение ПДД, об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 13 февраля, на улице Дыбенко сотрудники ГИБДД заметили нарушение ПДД курьером одного из сервисов доставки на электровелосипеде.

При задержании 42-летний курьер активно сопротивлялся и ударил одного из правоохранителей. По итогу полиция все-таки скрутила мужчину и отвезла в отдел.

Сейчас по факту применения насилия в отношении представителя власти материалы отправлены в следственные органы, а курьер-дебошир находится в изоляторе временного содержания.

Фото: ЗАКС.Ру