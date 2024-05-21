Под ограничение в Петербурге попали прогулки на сапбордах и байдарках

В Петербурге ограничили использование сапбордов и байдарок на реках и каналах, сообщила 21 мая "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту. Исключение сделано лишь для спортивных и иных мероприятий.

Ранее оперативный штаб в Петербурге принял решение ограничить передвижение гидроциклов и маломерных судов по рекам и каналам города. Подобную меру объяснили стремлением усилить охрану общественного порядка и обеспечение безопасности.

Действие ранее введенного ограничения продлится до 15 ноября. Оно касается участка Невы от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, а также Малой Невы от моста Бетанкура до Невы, Большой Невки от Ушаковского моста до Невы и Малой Невки от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также канала Грибоедова, Фонтанки и Мойки, Кронверкского пролива, Крюкова канала и Зимней канавки.

UPD: В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили "Фонтанке" о том, что утренние экскурсии на сапбордах по рекам и каналам по-прежнему возможны. "SUP-доски относятся к спортивному инвентарю, к маломерным судам они отношения не имеют", — уточнил собеседник издания.

Фото: ЗАКС.Ру