Прокуратура отменила отказ СК в возбуждении дела о сносе ВНИИБ

Постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по факту сноса здания ВНИИБ в Выборгском районе отменено по решению прокуратуры Петербурга, сообщили 8 мая градозащитники в канале SOS СПб "СНОС" со ссылкой на ответ городского прокурора Андрея Гуришева. По словам активистов, уголовное дело еще не возбудили, поскольку следователи проводят дополнительную проверку. Ранее депутат Государственной думы Олег Михайлов обращался в СК и полицию с просьбой разобраться в ситуации и предотвратить снос здания, однако получил отказ в возбуждении дела.

"В ходе изучения материала прокуратурой города установлено, что следователем проверка проведена не в полном объеме, в связи с чем вышеуказанное постановление 10.04.2026 отменено заместителем прокурора города в порядке надзора, материал проверки направлен руководителю ГСУ СК для организации дополнительной проверки", — говорится в ответе прокуратуры.

Следком отказался возбуждать уголовное дело в середине марта 2026 года. Тогда Михайлов обращался в прокуратуру с просьбой проверить ситуацию со сносом здания, в результате которого у градозащитников произошел конфликт с охранниками компании-подрядчика ООО "СК "Прайд". Проверка ведомства показала, что признаков уничтожения объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ) в действиях организации нет. Кроме того, представители ведомства не выявили факта возбуждения ненависти или вражды либо же унижения достоинства человека (ст. 282 УК РФ). Признаков халатности (ст. 293 УК РФ), а также нарушения статей о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК РФ) СК не обнаружил.

В начале января 2026 года рабочие за несколько суток снесли ВНИИБ. В ходе демонтажа здания 1950-х годов постройки силовики задержали более пятнадцати граждан, выступавших против сноса. Большинству из них назначили административные наказания в виде арестов и штрафов. Впоследствии Следком провел встречи с защитниками ВНИИБ, а руководитель ведомства Александр Бастрыкин ознакомился с докладом о произошедшем. После вопросом законности сноса ВНИИБ заинтересовалась Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Она предложила вице-губернатору Владимиру Омельницкому наладить связь между КГИОП и правоохранительными органами, а также расширить полномочия профильных чиновников для противодействия незаконным сносам.

