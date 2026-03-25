Агапитова предложила расширить полномочия КГИОП для пресечения незаконных сносов

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к вице-губернатору Владимиру Омельницкому с предложением наладить взаимодействие между КГИОП и правоохранительными органами, а также рассмотреть вопрос о наделении профильных чиновников полномочиями для пресечение случаев незаконных сносов. К таким мерам она призвала после сноса здания ВНИИБ в Выборгском районе.

Во время своего выступления перед депутатами Законодательного собрания 25 марта она рассказала, что изучала вопрос с законностью сноса здания Всесоюзного НИИ. В начале января 2026 года рабочие за несколько суток снесли здание. Работы сопровождались народными собраниями и стычками с охранниками компании-подрядчика. Здание на момент сноса было внесено в охранный реестр. Агапитова уточнила, что Смольный "практически подтвердил" незаконность сноса.

"Вице-губернатор Владимир Владимирович Омельницкий подтвердил, что застройщик начал снос после полученного от КГИОП уведомления о том, что здание обладает признаками объекта культурного наследия. По информации КГИОП сразу после начавшегося сноса комитет направил предостережения в адрес собственника и управляющей компании, а также обратился УМВД Выборгского района с заявлением о пресечении правонарушения. Однако в полученном мной ответе ГУ МВД утверждается, что таких обращений от КГИОП получено не было, поэтому демонтаж продолжался", – рассказала Агапитова.

Омбусмен предположила, что городским властям стоит задуматься о введении запрета на демонтажные работы в выходные и праздничные дни. Обычно подобные инциденты происходят именно в нерабочие дни.

История с ВНИИБ продолжалась более шести лет. Местные градозащитники настаивали на исторической ценности здания и неоднократно обращались в суд, чтобы обязать Смольный наделить его охранным статусом. Установить историческую ценность объекта так и не удалось. В Следственном комитете не увидели признаков преступления и не стали возбуждать уголовное дело.

