СК не стал возбуждать уголовное дело о сносе ВНИИБ

В Петербурге не станут возбуждать уголовное дело в связи со сносом здания бывшего НИИ бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, сообщила 23 марта депутат Законодательного собрания Ольга Штанникова в своих соцсетях. Информацию об этом она получила из ответа регионального ГСУ Следственного комитета на свой запрос.

"Вынесено окончательное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", — написала Штанникова.

По данным депутата, решение об отказе в возбуждении уголовного дела СК вынес 12 февраля. В ответе ГСУ говорится, что ведомство рассматривало материалы по факту сноса здания, в ходе которого произошел конфликт между охраной и градозащитниками. Проверка показала, что ни те, ни другие не допускали высказываний, подпадающих под действие статьи о возбуждении ненависти или вражды либо же об унижении достоинства человека (ст. 282 УК РФ). Действия полиции были признаны законными и обоснованными.

"Демонтаж здания осуществлялся при наличии действующего разрешения и при отсутствии сведений о включении здания "ВНИИБ" в реестр объектов культурного наследия либо выявленных объектов культурного наследия", — уточнили в СК.

Признаков уничтожения объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ) в действиях ООО "СК "Прайд"" и иных лиц следком не обнаружил, мотивировав это отсутствием данных о запрете демонтажа.

Снос ВНИИБ стартовал утром 8 января. С места происшествия полиция забрала более полутора десятков человек, пришедших на защиту здания. Суд назначил большинству из них административные аресты или штрафы, еще одного отправили под домашний арест по делу о хулиганстве с применением оружия из-за применения перцового баллончика. Следственный комитет приглашал к себе защитников ВНИИБ. Позже глава ведомства Александр Бастрыкин выслушал доклад о ситуации.

Андрей Казарлыга / Фото: SOS СПб СНОС