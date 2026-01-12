Следком позвал к себе защитников здания ВНИИБ

Защитники здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности стали получать приглашения в Следственный комитет, сообщил 12 января в своем Telegram-канале юрист Никита Сорокин. Он предположил, что это может быть связано с проведением процессуальной проверки из-за ситуации со сносом постройки.

"Сейчас всех участников ситуации, возникшей 8 января у здания ВНИИБа, приглашают в Следственный комитет", — написал юрист.

Сорокин рекомендовал защитникам здания явиться в СК и дать там объяснения относительно действий правоохранителей и "лиц в масках, которые провоцировали и оказывали давление на жителей, которые вызывали полицию".

Демонтаж ВНИИБ начался 8 января, этому предшествовали несколько лет противостояния градозащитников планам застройщика снести здание и возвести на его месте новое. Ситуация привлекла к себе внимание главы СК Александра Бастрыкина, который потребовал представить доклад об этом.

Полиция задержала часть защитников ВНИИБ. В отношении одного из них возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, его подозревают в распылении перцового баллончика в сторону одного из охранников. Суд поместил фигуранта под домашний арест. На еще 14 задержанных составили протоколы об организации одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка, четверо из них получили штрафы, остальным назначили арест. Также двоим защитникам здания назначили аресты по статье о мелком хулиганстве.

Андрей Казарлыга / Фото: SOS СПб СНОС