10 января 2026, 14:56

Суд арестовал на восемь суток защитника ВНИИБ Травкина

Суд арестовал на восемь суток защитника ВНИИБ Травкина

Выборгский районный суд назначил восемь суток ареста члену незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Кириллу Травкину, задержанному во время сноса здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, сообщило 10 января MR7. Активиста признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Травкин был задержан полицией в числе других защитников ВНИИБ днем 8 января при попытке помешать демонтажу здания. Против активистов действовали охранники, которые не пускали их на территорию проведения работ.

Накануне суд признал 14 человек виновными в организации одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Десятерым из них назначили аресты, еще четверо получили штрафы. Кроме того, под домашний арест отправили 54-летнего Антона Глухова, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следствие полагает, что он мог применить перцовый баллончик против охранника.

UPD: Также семь суток ареста назначили активисту Роману Асташкевичу по делу о мелком хулиганстве.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


