Суд определился с наказанием для защитников здания ВНИИБ

Выборгский районный суд привлек к административной ответственности 14 защитников здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности по делам об организации одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), сообщила вечером 9 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Десятерым гражданам назначили арест, еще четверых арестовали.

Максимальный срок ареста получил Илья Попов, которого сообщество "Живой город" называло проектировщиком коптеров и самолетов. Ему назначили шесть суток изолятора. Как отмечала "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу судов, это произошло из-за того, что он отказался признавать вину и не раскаялся.

По пять суток ареста назначили Евгению Попову, Артему Сенаторову, общественнику Юрию Багрову и Вячеславу Сергееву, трое суток ареста получил Иван Губин. Сутки ареста назначили общественнику Александру Алаханову, а также Роману Суре, Владимиру Костылеву и члену незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрею Милюку. Штрафы в размере 15 тысяч рублей получили Григорий Кузьмин, Александр Комельков, Алексей Горячко и бывший депутат МО "Светлановское" Мария Воюцкая.

Ранее суд отправил под домашний арест еще одного защитника ВНИИБ, 54-летнего Антона Глухова. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следствие считает, что Глухов мог применить газовый баллончик против 21-летнего охранника.

Снос здания ВНИИБ начался 8 января, перед этим несколько лет градозащитники добивались признания постройки объектом культурного наследия. Активисты попытались помешать демонтажу, на территорию их не пускали охранники, в том числе применяя силу. Полиция задержала часть прибывших на место горожан. О том, как проходил снос, читайте в материале ЗАКС.Ру.

