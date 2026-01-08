Полиция задержала несколько человек у здания ВНИИБ

Сотрудники полиции днем 8 января начали задерживать участников народного схода против сноса здания ВНИИБ в Выборгском районе. В отделы полиции отправили несколько человек, среди которых несколько членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова". Издание MR7 со ссылкой на участников собрания сообщают о задержании 12 человек.

Так, в автозаки попали другороссы Кирилл Травкин, Андрей Милюк и сторонники объединения Артем Сенаторов и Иван Губин. Предположительно, их отправят в 36-й отдел полиции. К задержанным выехал адвокат Алексей Калугин. В соцсетях другороссов уточняют, что Травкину собираются вменить мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

Еще среди задержанных оказался общественный деятель Юрий Багров, который в прошлом баллотировался в Заксобрание. Багров в своих соцсетях сообщил, что его доставят в 36-й отдел полиции.

Утром 8 января рабочие начали демонтаж здания ВНИИБ, которое местные градозащитники пытались сохранить последние шесть лет. Строительную технику оцепили неизвестные, которые, по мнению градозащитников, специально были наняты накануне представителями собственника участка. Багров отмечал, что полиция не реагировала на возможные нарушения общественного порядка со стороны "охранников".

Здание ВНИИБ было построено в 50-х годах. Позже оно сдавалось под офисы, а последние годы пустовало. Формально здание сейчас находится в списке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Закон запрещает проводить какие-либо работы на таких объектов. Тем не менее, КГИОП уже неоднократно отказывал в присвоении зданию охранного статуса.

Константин Леньков / Фото: Павел Борисенко, MR7