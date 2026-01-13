Бастрыкин выслушал доклад о ситуации со сносом ВНИИБ

Руководитель ГСУ Следственного комитета по Петербургу Павел Выменец представил главе ведомства Александру Бастрыкину доклад о ситуации со сносом здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, сообщили 13 января в пресс-службе СК. Выменец выступил в ходе оперативного совещания Следкома по вопросам исполнения поручений Бастрыкина.

О желании главы СК выслушать доклад в связи со сносом ВНИИБ стало известно 9 января. Это произошло на следующий день после начала работ. В ведомстве отмечали, что граждане "активно оставляют комментарии" в соцсетях в связи с демонтажем постройки. Бастрыкин потребовал сообщить о ситуации, о принятых процессуальных решениях и о правовой оценке обстоятельств дела.

Также во вторник стало известно, что депутат Государственной думы Евгений Марченко обратился к генеральному прокурору Александру Гуцану в связи со сносом здания. Копию своего обращения парламентарий разместил в своем Telegram-канале. Марченко попросил провести проверку законности сноса и привлечения "нескольких сотен лиц по объявлениям в интернете", а заодно и законность задержания "15 граждан из числа жителей Выборгского района".

Ранее градозащитники сообщали о наборе в соцсетях граждан, готовых охранять стройплощадку на время сноса здания. За смену им якобы обещали по четыре тысячи рублей. К моменту демонтажа на рассмотрении КГИОП находилась заявка о включении ВНИИБ в реестр выявленных ОКН, что означало запрет на проведение каких-либо работ.

Снос ВНИИБ стартовал 8 января. Этому предшествовали несколько лет противостояния градозащитников и застройщика, который намерен возвести на месте здания жилой комплекс. В день начала работ к зданию вышли несколько десятков человек, которые пытались помешать планам девелопера. В итоге полиция задержала более полутора десятка человек. В отношении 14 из них составили протоколы об организации одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка. Четверых суд оштрафовал, остальных арестовал на сроки от одних до шести суток. Еще двоих арестовали по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, по статье о хулиганстве с применением оружия под домашний арест отправили 54-летнего Антона Глухова, которого заподозрили в применении газового баллончика против одного из охранников.

