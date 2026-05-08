Беглов подписал проект планировки будущих небоскребов в Лахте

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории в Лахте. Документ, датированный 5 мая опубликован на сайте городской администрации 8 мая. Документ затрагивает участок, на котором собираются возвести небоскребы "Лахта-2" и "Лахта-3".

Постановление описывает планировку территории, ограниченную улицами Высотная, Бобыльской, Водной, Береговой, а также переулками Пляжевым и Полевым. Максимальная высота объектов, планируемых к строительству, составит 570 и 710 метров. В документе отмечается, что закончить строительство объектов собираются до 2033 года.

Проект планировки представили в Смольном в начале марта 2026 года. К концу месяца документы вынесли на общественное обсуждение.

Соглашение о намерениях возвести два небоскреба в Лахте подписали губернатор Петербурга и глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер летом 2025 года на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. С момента обнародования планов по строительству новых высотных зданий в Приморском районе Петербурга против застройки выступает группа общественников. Градозащитники полагают, что планируемых объекты негативно скажутся на архитектурном облике города. Также они предпринимали попытку инициировать референдум по вопросу об ограничении высоты строительства новых зданий в Петербурге, но безуспешно.

