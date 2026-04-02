Новости 2 апреля 2026, 15:57

Часть фасада НИЦ на Хрустальной улице упала на проезжую часть

фото ЗакС политика

На улице Профессора Качалова на проезжую часть 2 апреля обрушилась часть фасада здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии, сообщили градозащитники в канале "SOS СПб СНОС". Обломки с дороги убирает трактор. Рядом со зданием дежурят сотрудники полиции. 

Здание НИЦ начали разрушать утром 1 апреля. В тот же день Следственный комитет начал проверку обстоятельств сноса научно-исследовательского центра на Хрустальной улице. В течение дня в ведомство поступали обращения от граждан. Градозащитники считают снос незаконным, поскольку здание обладает признаками объекта культурного наследия. 

Накануне градозащитники связывались со Следственным комитетом, полицией и комитетом по госконтролю и охране памятников. По их словам, представители КГИОП сообщили полицейским, что направили предостережение о запрете на снос.

В конце марта суд разрешил снос здания на Хрустальной. Суд отказал градозащитникам в признании экспертизы об отсутствии культурной ценности незаконной. Собственник планируют построить на месте НИЦ IT-кластер.

Ранее здание на Хрустальной пыталась разрушить в 2023 году. Однако после того, как ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, снос здания на время остановили. 

Дарья Нехорошева / Фото: SOS СПб СНОС


