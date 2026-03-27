Суд приговорил экс-сотрудника МВД к 3,5 годам за попытку мошенничества

Московский районный суд Петербурга 19 марта приговорил бывшего старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями МВД по Фрунзенскому району Евгения Дмитрюкова к 3,5 годам колонии по делу о попытке мошенничества с "взятками" (ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что Дмитрюков, занимая должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Фрунзенскому району, вступил в контакт с директором компании, у которого возникли проблемы с уплатой налога на добавленную стоимость. Используя служебное положение, он предложил организовать передачу взятки сотрудникам налоговой службы за снижение или аннулирование задолженности.

При этом из материалов дела следует, что фигурант завысил сумму необходимой взятки для неустановленных сотрудников налоговой службы до 7,5 млн рублей, тогда как фактическая договоренность составляла 5,5 млн рублей. В период с октября по ноябрь 2024 года предприниматель передал Дмитрюкову деньги частями. Сначала он отдал 200 тысяч рублей, а затем более 7 млн рублей. После Дмитрюков передал 5,7 млн рублей третьим лицам, которые, по данным следствия, не планировали передавать их должностным лицам, а намеревались присвоить.

Весной 2025 года Дмитрюков пообещал директору компании за 4 млн рублей добиться отказа от возбуждения уголовного дела со стороны сотрудников экономической полиции Центрального района. В апреле 2025 года при передаче первой части средств в размере 1 млн рублей Дмитрюкова задержали сотрудники ФСБ в рамках оперативного эксперимента.

Дмитрюков полностью признал свою вину. Помимо лишения свободы, суд запретил ему в течение двух лет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру