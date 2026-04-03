Суд арестовал пенсионерку по делу о поджоге заправки на Софийской улице

Фрунзенский районный суд Петербурга 3 апреля арестовал на два месяца 62-летнюю Светлану Шестакову, обвиняемую в поджоге автозаправки на Софийской улице, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Пенсионерке вменяют статью о совершении террористического акта (ч. 1. ст. 205 УК РФ). Она пробудет в следственном изоляторе как минимум до 1 июня.

Инцидент произошел вечером 1 апреля. По версии следствия, Шестакова бросила бутылку с горючей жидкостью в сторону колонок автозаправки на Софийской улице во Фрунзенском районе. Судя по видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом, пенсионерка не смогла добросить бутылку с зажигательной смесью до бензоколонки. Сотрудники полиции оперативно приехали на место происшествия и задержали фигурантку дела. В результате поджога никто не пострадал. Следствие полагает, что женщина действовала по указке неизвестных.

В феврале и марте на территории Петербурга произошло несколько случаев поджогов автозаправок подростками. Во всех случаях злоумышленники действовали по указке неизвестных, связывающихся с детьми по телефону, считают правоохранители. В связи с этим губернатор Александр Беглов в марте ввел запрет на продажу топлива несовершеннолетним до конца 2026 года.

