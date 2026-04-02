Пенсионерку подозревают в поджоге заправки во Фрунзенском районе

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 62-летней женщины, подозреваемой в поджоге заправочной станции во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ведомства 2 апреля. Ей грозит обвинение по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). В результате инцидента никто не пострадал.

По версии следователей, вечером 1 апреля фигурантка дела на одной из АЗС бросила бутылку с горючей жидкостью в сторону колонок с топливом. Правоохранители полагают, что подозреваемая действовала по указу неизвестных. Улицу, на которой произошел поджог, в ведомстве не уточнили.

Судя по видеозаписи, опубликованной Следкомом, пенсионерка не добросила бутылку с горючим до бензоколонки. Сотрудники полиции без замедлений прибыли на место происшествия.

Фигурантку дела задержали. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По статье о террористическом акте предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В феврале-марте в Петербурге произошло несколько случаев поджога АЗС несовершеннолетними. Последний инцидент зафиксировали 7 марта в поселке Металлострой Колпинского района. Губернатор Александр Беглов в марте ввел запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Ограничения будут действовать до конца года.

