Ночью над Ленобластью сбили 21 БПЛА

В Ленинградской области при отражении атаки уничтожили 21 беспилотник, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко 26 марта в 3:53. Опасность БПЛА в воздушном пространстве длилась чуть более трех часов. Атаку отражали в Киришском районе Ленобласти. Обнаружены повреждения в промышленной зоне. По предварительным данным, никто не пострадал.

Из-за ночной атаки БПЛА в аэропорту Пулково не принимали и не отправляли рейсы с 1:22 до 2:58. По данным "Делового Петербурга", за это время отменили или задержали более 20 рейсов.

Также губернатор сообщал о воздушной опасности 25 марта в 11:54. Тогда же он предупредил петербуржцев о возможном замедлении мобильного интернета. Отбой воздушной опасности Дрозденко объявил в 15:47. До этого, в 7:12 утра 25 марта, глава Ленобласти рассказал о ликвидации 61 дрона над регионом. В результате атаки в Кронштадте повредились стекла живых домов и автомобилей. Для местных жителей создали пункт бесплатного горячего питания. Кроме того, произошло возгорание в порту Усть-Луга и повреждение кровли одного из жилых домов в Выборге.

Несколькими днями ранее, утром 23 марта, Дрозденко сообщил об уничтожении более 70 БПЛА над регионом. Это была одна из самых мощных атак беспилотников в Ленобласти с начала специальной военной операции.

