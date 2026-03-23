Следком возбудил дело о нападении на подростка с ножом в ТЦ

В Петербурге Следственный комитет приступил к расследованию обстоятельств, при которых несовершеннолетний 2008 года рождения получил ножевое ранение в область лица, сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК РФ).

Следователи установили, что вечером 19 марта неизвестный напал на подростка в торговом центре Приморского района. Злоумышленник не менее одного раза ударил несовершеннолетнего ножом в лицо. Сейчас правоохранители разыскивают преступника. По статье о хулиганстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел на фудкорте ТРК "Атмосфера" на Комендантской площади.

"Следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе следкома.

В марте петербуржца арестовали из-за нападения с ножом на стажера полиции. На злоумышленника возбудили дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

